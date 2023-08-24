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الخميس 24 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

بسبب فوكوشيما.. الصين تعلق استيراد المنتجات البحرية اليابانية

الصين تعلق استيراد
الصين تعلق استيراد المنتجات البحرية
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قررت الصين تعليق وارداتها من منتجات البحر اليابانية بعد بدء طوكيو تصريف المياه المعالجة من محطة فوكوشيما النووية، وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وبعد أشهر من القلق العام المتزايد والرد من العديد من الدول المجاورة، أعلن مسؤولون يابانيون، أن السلطات ستبدأ في إطلاق المياه المعالجة من مفاعل فوكوشيما إلى المحيط اليوم.

وأكد رئيس الوزراء فوميو كيشيدا، أن السلطات ستمضي قدما في إطلاق المياه المعالجة إذا لم تواجه أي عقبات، بعد أن عقدت الحكومة اجتماعا لمجلس الوزراء لمناقشة هذه القضية.

منتجات البحر اليابانية محطة فوكوشيما النووية الصين