بسبب فوكوشيما.. الصين تعلق استيراد المنتجات البحرية اليابانية

قررت الصين تعليق وارداتها من منتجات البحر اليابانية بعد بدء طوكيو تصريف المياه المعالجة من محطة فوكوشيما النووية، وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وبعد أشهر من القلق العام المتزايد والرد من العديد من الدول المجاورة، أعلن مسؤولون يابانيون، أن السلطات ستبدأ في إطلاق المياه المعالجة من مفاعل فوكوشيما إلى المحيط اليوم.

وأكد رئيس الوزراء فوميو كيشيدا، أن السلطات ستمضي قدما في إطلاق المياه المعالجة إذا لم تواجه أي عقبات، بعد أن عقدت الحكومة اجتماعا لمجلس الوزراء لمناقشة هذه القضية.