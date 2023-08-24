برلماني: ترشح السيسي للانتخابات الرئاسية المقبلة يستهدف استكمال مسيرة البناء والتنمية

قال النائب عمرو عكاشة، عضو مجلس الشيوخ، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي نجح في مواجهة العديد من التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مؤكدا أنه أعاد الأمن والاستقرار للدولة.

وأضاف عكاشة في تصريحات صحفية له، أن الرئيس السيسي عمل على توفير كل الخدمات المواطنين سواء الصحية أو الاجتماعية من خلال المبادرات الرئاسية منها 100 مليون صحة ومبادرة حياة كريمة.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن ترشح الرئيس السيسي للانتخابات الرئاسية المقبلة يهدف لاستكمال مسيرة البناء والعطاء والتنمية.

وأعلن النائب عمرو عكاشة، تأييده لبيان حزب مستقبل وطن بتأييد ودعم ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية المقبلة لتحقيق تطلعات الشعب المصري.

ويشار إلى أن حزب مستقبل وطن، أعلن في بيان رسمي له تأييده ودعمه لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وجاء نص البيان: انطلاقًا من الحفاظ على الإنجازات التي تحققت في مصر على مدار ١٠ سنوات سابقة فى جمیع قطاعات الدولة بشكل عام، والتي قادھا الرئیس عبد الفتاح السیسي منذ تولیه المسئولیة في ظروف صعبة وتحدیات عظیمة لم تتعرض لھا الدولة المصریة في تاریخھا المعاصر، فنجحت مصر تحت قیادته وبتكاتف الشعب ورجال القوات المسلحة والشرطة في القضاء على الإرھاب وتحقیق الأمن والاستقرار، وذلك جنبًا إلى جنب مع تعزیز مسار التنمیة الشاملة في جمیع المجالات سیاسیًا، واقتصادیًا، واجتماعیًا، ودولیًا وعلى رأسھا إعادة مصر إلى مكانتھا الطبیعیة أمام العالم.

واستكمالاً لمسیرة التنمیة والبناء التي یقودھا الرئیس السيسي، وما قطعته مصر في طریقھا نحو الجمھوریة الجدیدة وتوفیر حیاة كریمة للمصریین مع الحفاظ على المقدرات الوطنیة، ودعم تماسك المجتمع المصري بمختلف طوائفه مستنداً إلي برنامج إصلاحي شامل لتثبیت أركان الدولة وإعادة بناء مؤسساتھا الوطنیة وإحداث نھضة تنمویة كبري من خلال أطلاق استراتیجیة التنمیة المستدامة (مصر ٢٠٣٠) والتي شملت عدة محاور أساسیة علي رأسھا التعلیم والصحة والطاقة والعدالة الاجتماعیة وكفاءة المؤسسات الحكومية والتنمية الاقتصادية والتنمیة العمرانیة والسیاسة الداخلیة والخارجیة والأمن القومي.