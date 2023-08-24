بينها مصر.. وسائل إعلام تكشف أسماء الدول الجدد في مجموعة "بريكس"

كشف موقع "UOL" البرازيلي عن قائمة تضم 5 دول، والتي من المحتمل أن تنضم إلى مجموعة "بريكس" للاقتصادات الناشئة، من ضمنها 3 دول عربية.

وأوضح: "من المقرر أن تعلن بريكس توسيع عضوية المجموعة لتشمل خمس دول أخرى، مع احتمال انضمام عضو سادس في السنوات القادمة".

ولفت إلى أن قادة بريكس اجتمعوا ليلة الثلاثاء الماضي في اجتماع مغلق لمناقشة خيار توسيع الكتلة. ومن المقرر إصدار الإعلان اليوم الخميس.

وكشفت مسودة البيان الختامي، التي حصل عليها الموقع البرازيلي، القائمة النهائية للدول التي قد تنضم إلى المجموعة، وهي الإمارات والسعودية ومصر والأرجنتين وإيران.

ومن المتوقع أيضا دعوة دولة إفريقية أخرى من أجل "خلق التوازن الجغرافي".

وفي نفس السياق، أورد موقع "بلومبرج نيوز" نقلا عن أشخاص مطلعين على المحادثات، اليوم الخميس، إن دول بريكس تنوي دعوة عدد من الدول للانضمام إلى المجموعة.

وأكد الموقع أن زعماء البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، وهي الدول التي تشكل مجموعة بريكس، اتفقوا على توسيع الكتلة.

وتابع الموقع أن الأمر يتعلق بكل من مصر والسعودية، بالإضافة إلي دول أخرى في الشرق الأوسط.