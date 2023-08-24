احتفاء أمريكي بنجاح الهند في هبوط مركبتها الفضائية على القمر.. "فخورون بالشراكة معكم"

أعربت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، اليوم الخميس، عن تهنئتها للهند على هبوط مركبة الفضاء الهندية "تشاندرايان - 3" بنجاح على منطقة القطب الجنوبي للقمر، واصفة ذلك بأنه “إنجاز رائع لكل العلماء والمهندسين الذين شاركوا في المساعدة على نجاح هذه المهمة”.

وقالت نائبة الرئيس الأمريكي - على موقع التدوين المصغر إكس - تويتر سابقًا اليوم - "نقدم التهانئ إلى الهند على الهبوط التاريخي للمركبة الفضائية الهندية (تشاندريان - 3)، على منطقة القطب الجنوبي للقمر، ونعتبر ذلك إنجازًا رائعًا لكل العلماء والمهندسين الذين شاركوا في نجاح هذه المهمة، إننا فخورون بالشراكة معكم في هذه المهمة واستكشاف الفضاء على نطاق أكبر".

من جانبه، هنأ السفير الأمريكي لدى الهند إيريك جارسيتي، الهيئة الهندية لأبحاث الفضاء وفريقها بالكامل على هبوط مركبة الفضاء الهندية بنجاح على القمر.

وقال جارسيتي - في تدوينة على موقع إكس للتدوين المصغر - "أقدم التهانئ إلى الهند والهيئة الهندية لأبحاث الفضاء على هبوط مركبة الفضاء تشاندريان - 3 بنجاح على القمر"، مشيرًا إلى إمكانية ظهور فرص مثيرة للتعاون بين الولايات المتحدة والهند فى مجال الفضاء مستقبلًا.

وفي السياق، وصف مايك جولد، المسئول السابق بوكالة الفضاء الأمريكية ناسا اليوم نجاح مركبة الفضاء الهندية بأنه "نصر للعالم أجمع".

وقال جولد -في تصريح نقلته وكالة إيه.إن.آي نيوز الهندية - "على الرغم من أن نجاح المركبة في هذه المهمة يشكل انتصارا للابتكارات والموارد البشرية والقدرات الهندية التي ستدفع الهند للمضي قدمًا إلى الأمام لمجال أبعد من ذلك، إلا أن هذا الانتصار لا يعتبر نصرا للهند فقط بل إنه نصر للعالم أجمع لأننا ندخل بذلك عصرا جديدا من التطوير، وتقوم الهند بدور رائد في هذا المجال".

ويرأس جولد - حاليا - شركة "ريد واير" الأمريكية لتكنولوجيا البنية الأساسية للفضاء وصناعة أجهزة الفضاء والطيران.

وكان جولد قد قال - في وقت سابق - إن مهمة مركبة الفضاء الهندية؛ جمع معلومات قيمة من شأنها المساعدة على زيادة فهم المختصين بشئون الفضاء لطبيعة القمر وقدرتهم على استخدام الموارد اللازمة لذلك، والتعرف - في نهاية المطاف - على الأماكن التي يمكن إنشاء مستوطنات فيها على القمر، مشيرا إلى أنه كان هناك كثير من التعاون بين وكالة ناسا والوكالة الهندية لأبحاث الفضاء، وأن هذا التعاون كان يتركز على الأرض لمعالجة ظاهرة التغير المناخي، لكن نجاح مهمة مركبة الفضاء الهندية سيتيح مجالا لنقل التعاون تجاه القمر.