"الدفاع الروسية": تدمير 3 مسيرات أوكرانية في بريانسك وكالوجا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إسقاط طائرتين بدون طيار أوكرانيتين فوق مقاطعة بريانسك الحدودية مع أوكرانيا وأخرى فوق مقاطعة كالوجا المجاورة ليلة أمس الأربعاء.

وذكرت الوزارة، في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الفضائية اليوم الخميس، إنه تم إحباط محاولة قام بها نظام كييف لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات مسيرة، حيث تم رصد وتدمير طائرتين أوكرانيتين مسيرتين بواسطة أنظمة الدفاع الجوي فوق أراضي مقاطعة بريانسك وأخرى فوق مقاطعة كالوجا.

وتحاول القوات الأوكرانية مؤخرا مهاجمة مجمع "موسكو سيتي" بواسطة الطائرات المسيّرة، وفي 18 أغسطس الجاري، دمر نظام الدفاع الجوي الروسي طائرة مسيرة سقط حطامها في منطقة إكسبوسنتر وألحق أضرارا بواجهة المباني، كما تم إسقاط طائرتين أخريين في 10 أغسطس الجاري.