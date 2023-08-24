تنشر "البوابة نيوز"، أهم الأخبار المتوقعة ليوم الخميس 24 أغسطس 2023.

جوهانسبرج.. يلقي رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، كلمة مصر في جلسة الحوار رفيع المستوى، في اجتماعات القمة الـ15 لتجمع "البريكس"، التي تُعقد في إطار صيغة "البريكس بلاس"، تحت عنوان "البريكس وإفريقيا: شراكة من أجل النمو المتسارع والتنمية المستدامة والعمل متعدد الأطراف الشامل"، بحضور عددٍ من رؤساء الدول والحكومات، ومن المُنتظر أن يُشارك بمُداخلات في بعض الجلسات الأخرى، إلى جانب عقد لقاءات مع عددٍ من ممثلي الشركات.

الرباط.. يشارك فضيلة الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، في أعمال المؤتمر العلمي الدولي "تأطير الحريات وَفق القيم الإسلامية ومبادئ القانون الدولي"، حيث من المقرر أن يلقي المفتي الكلمة الرئيسة في المؤتمر الذي سينعقد في مقر منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو) في مدينة الرباط.

جورجيا.. يتوجه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى أتلانتا في ولاية جورجيا لتسليم نفسه لسجن مقاطعة فولتون، وذلك على خلفية قضية محاولة إلغاء نتيجة الانتخابات الرئاسية التي خسرها أمام الرئيس جو بايدن عام 2020.

فيينا..بدء عملية تصريف المياه المعالجة في محطة فوكوشيما دايتشي للطاقة النووية في البحر، وذلك وفقًا لخطة التنفيذ التي وافقت عليها الحكومة اليابانية.

كييف..يشارك رئيس ليتوانيا جيتاناس نوسيدا، في الاحتفال بيوم استقلال أوكرانيا.

الإسكندرية.. تنطلق منافسات الجولة الأولى لدورة اتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم، والمؤهلة لبطولة إفريقيا للأندية النسائية، حيث يواجه فريق آفاق غليزان نظيره سبورتنج كازابلانكا في الجولة الأولى في تمام الساعة الخامسة على ملعب استاد الإسكندرية، فيما تجمع المباراة الثانية وادي دجلة والجامعة النسائية بتونس، في تمام الساعة الثامنة مساءً، على الملعب نفسه.