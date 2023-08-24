رئيس الوزراء الهندي يعرب عن امتنانه لزعماء العالم لتهنئة بلاده على نجاح تجربتها الفضائية

الخميس 24/أغسطس/2023 - 10:11 ص

أعرب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، اليوم /الخميس/ عن امتنانه لزعماء العالم، الذين قدموا التهاني للهند على نجاح مركبتها الفضائية "تشاندريان-3" في الهبوط على القطب الجنوبي للقمر.

جاء ذلك في تدوينات متتالية لرئيس الوزراء الهندي على موقع التدوين المصغر (إكس - تويتر سابقًا)؛ للرد على ما تلقاه من زعماء العالم من تهنئات لبلاده.

ففي معرض رده على تهنئة رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.. قال مودي: "أشكر سمو الشيخ محمد بن زايد على تهنئته وتمنياته، وأرى أن الإنجاز الذي حققته مركبة الفضاء الهندية لا يبعث فقط على شعور الهند بالفخر، بل إنه يمثل منارة للمساعي والمثابرة الإنسانية، وآمل أن تؤدي جهودنا في مجال العلوم والفضاء إلى تمهيد السبيل لغد أكثر إشراقًا للجميع".

وكان رئيس دولة الإمارات قد ذكر، في وقت سابق: "إن نجاح مركبة الفضاء الهندية تشاندريان- 3 في الهبوط على سطح القمر يمثل قفزة كبيرة للتقدم العلمي الجماعي، وإنني أبعث بخالص التهاني القلبية لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ولشعب الهند على هذا الإنجاز التاريخي في خدمة البشرية".

كما أعرب رئيس الوزراء الهندي عن شكره لرئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لين؛ على تهنئتها له وللشعب الهندي على هذا الإنجاز التاريخي، وقولها إن الهند أصبحت رائدا حقيقيا في استكشاف الفضاء، وإن هذا النجاح سيفيد الباحثين عبر أنحاء العالم".

وقال رئيس الوزراء الهندي- ردًا على تهنئة رئيسة المفوضية- إنه يشكر رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي على كلماتها الطيبة، وإن الهند ستواصل السعي لاستكشاف الفضاء وتبادل الخبرات من أجل خير البشرية جمعاء.

ووجه رئيس وزراء الهند الشكر أيضا إلى رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز على تهنئته لبلاده، وقوله إن إنجاز الهند يفتح آفاقا جديدة للإنسانية، وإن هذه المهمة دليل آخر على قوة العلم والفرص الكبيرة التي تتيحها الهند لتشجيع البحث والتقدم العلمي.

وعلق ناريندرا مودي على ذلك قائلا "حقا، إن الهند تعمل من خلال قوة العلم من أجل مستقبل ساطع للجميع".

كما أعرب رئيس الوزراء الهندي عن امتنانه لرئيس مدغشقر إس إى راجولينا؛ لتهنئته للهند على ما وصفه بالإنجاز الرائع، وأن نجاح مركبة الفضاء الهندية في الهبوط على القمر يعتبر نجاحا للبشرية جمعاء، وقال مودي إن الخطوات التي تخطوها الهند في مجال الفضاء ستفيد البشرية حقًا في الأوقات القادمة.