مصرع طفل غرقا بإحدى ترع دكرنس بالدقهلية

لقي طفل مصرعه غرقًا بمحافظة الدقهلية بعدما نزل للاستحمام بمياة ترعة القباب الكبرى مركز دكرنس ولعدم قدرته علي السباحة جرفه التيار وتوفي بها غرقًا وتمكنت قوات الانقاذ النهري من استخراج الجثة ونقلت الي مستشفي دكرنس العام تحت تصرفات النيابة العامة.

تلقي اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا لمأمور مركز شرطة دكرنس من أهالي قرية القباب الكبري بدائرة المركز بمصرع طفل غرقًا بمياة الترعة.

انتقل علي الفور قوات الانقاذ النهري وضباط المباحث الي مكان البلاغ وجري تمشيط المنطقة حتي تم استخراج جثة المتوفي وبالفحص تبين انه يدعي وفاه الطفل السيسي حمدي الجراحى ، 13 عامًا وتبين انه نزل للاستحمام بمياة الترعة ولعدم اجادته السباحة جرفه التيار ولقي مصرعه بها غرقًا .

جرى نقل الجثة الى مستشفى دكرنس العام تحت تصرفات النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.