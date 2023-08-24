العثور على جزء من طائرة مؤسس "فاجنر" على بعد كيلومترين من موقع تحطمها

تم العثور على أحد أجزاء الطائرة التي تحطمت في مقاطعة تفير شمال العاصمة الروسية موسكو أمس الأربعاء، والتي كان على متنها مؤسس مجموعة "فاجنر" العسكرية الروسية يفجيني بريجوجين، وذلك على بعد نحو كيلومترين من مكان التحطم، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية اليوم الخميس.

وأوضحت الوكالة أن الجزء الذي تم العثور عليه يقع عند مدخل قرية كوجينكينو على بعد حوالي كيلومترين عن موقع التحطم، وأن الشرطة طوقت المكان.

كما أفادت الوكالة بأنه تم إنشاء مخفر لشرطة المرور على طريق ريفي قرب مدخل قرية كوجينكينو، وأن رجال الشرطة أغلقوا جزءا من الطريق المتاخم للحقل عند مدخل القرية، ويطلبون من السيارات الاستدارة دون الكشف عن سبب إغلاق الطريق.

وأعلنت هيئة الطيران المدني الروسية، مساء أمس الأربعاء، عن وجود عشرة أشخاص على متن الطائرة المنكوبة، من ضمنهم ثلاثة من أفراد الطاقم، لافتة إلى مصرعهم جميعهم.

وأكدت هيئة الطيران الروسية، تواجد بريجوجين، ومساعده دميتري أوتكين، على متن الطائرة.

وفتحت الوكالة الفيدرالية الروسية للنقل الجوي تحقيقا في تحطم الطائرة، بينما فتحت لجنة التحقيقات الروسية من جانبها، تحقيقا جنائيا في الحادث.