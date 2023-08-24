بالفيديو.. اليابان تبدأ تصريف مياه فوكوشيما في المحيط والصين تندد

عرضت فضائية يورو نيوز عربية، اليوم الخميس، مقطع فيديو يرصد اليابان تبدأ تصريف مياه فوكوشيما في المحيط وبكين تتهم طوكيو بالأنانية.

ودُمّرت محطة فوكوشيما دايتشي للطاقة النووية بسبب زلزال عنيف تلاه وتسونامي سبّبا حادثاً نووياً أودى بحياة نحو 18 ألف شخص في مارس 2011 وأدى إلى انهيار ثلاثة من مفاعلات المحطة.

وندّدت الصين الخميس ببدء اليابان تصريف مياه محطة فوكوشيما النووية المعالجة في المحيط الهادئ واصفة الخطوة بأنها عمل "أناني وغير مسؤول".

وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان "المحيط هو ملكية مشتركة للبشرية جمعاء ويشكل تصريف مياه ملوثة ناجمة عن محطة فوكوشيما النووية في البحر، عملا غاية في الأنانية وعدم المسؤولية لا يراعي المصلحة لعامة الدولية".

وإثر ذلك أعلنت بكين تعليق كل وارداتها من منتجات البحر اليابانية. وأفادت الجمارك الصينية في بيان أن القرار يهدف إلى "تدارك المخاطر على الأمن الغذائي الناتجة عن تصريف مياه ملوّثة من فوكوشيما في البحر وحماية صحة المستهلكين الصينيين وضمان سلامة الأغذية المستوردة".