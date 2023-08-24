غدا" .. افتتاح مهرجان القلعة الدولي وتكريم 11 شخصية

تفتتح الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة المصرية، ود. خالد داغر رئيس دار الأوبرا المصرية فعاليات الدورة ال 31 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء غداً الجمعة، بمسرح المحكي بقلعة صلاح الدين، والمهداة إلى الدكتور مصطفى ناجي، رئيس دار الأوبرا الأسبق، والمقامة بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، ممثلة في الهيئة العامة لتنشيط السياحة.



وسيتم تكريم 11 شخصية أثرت الساحة الفنية في مصر والوطن العربي، إلى جانب أسماء ساهمت في إنجاح الدورات السابقة.

يلي ذلك العرض الفني، تقديم المطربة السورية فايا يونان عدداً من أعمالها، ثم يقدم النجم مدحت صالح، بمصاحبة عازف البيانو عمرو سليم والفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عامر، نخبة من غنائياته الشهيرة.