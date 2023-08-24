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الخميس 24 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الفلبين: زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب مقاطعة "ميندورو الشرقية"

زلزال
زلزال
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أعلن المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل (فيفولكس) أن زلزالا بلغت شدته 5.1 درجة على مقياس ريختر ضرب، اليوم الخميس، مقاطعة "ميندورو الشرقية"، دون ورود أنباء فورية عن سقوط ضحايا جراء الهزة الأرضية. 
وأضاف المعهد  حسبما ذكرت قناة "إيه بي إس-سي بي إن" الفلبينية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - أن مركز الزلزال وقع على بعد 12 كيلومترا شمال غرب بلدة "بانسود"، وعلى عمق كيلومتر واحد.. محذرا من احتمال وقوع توابع زلزالية وخسائر مادية عقب الزلزال. 

زلزال ميندورو الشرقية الفلبين