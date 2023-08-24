اليوم.. طقس حار رطب نهارا على القاهرة والوجه البحري والعظمى 33

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الخميس، حيث يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وطقس معتدل الحرارة رطب علي شمال البلاد حتى شمال الصعيد ومائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ليلا علي كافة الأنحاء.

وأوضحت الأرصاد أن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري تتراوح من 80 إلى 90% للعظمى والصغرى من 35 إلى 50%.

ويشهد الخميس شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

ومن المتوقع سقوط امطار خفيفة ورعدية على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على حلايب وشلاتين .

وهناك نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء والسواحل الغربية وشمال الصعيد وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من أقصى جنوب البلاد على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، الخميس، على القاهرة الكبرى والوجه البحري، 33 للعظمى 24 درجة، وعلى السواحل الشمالية 31 للعظمى والصغرى 24 درجة، وعلى جنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 39 للعظمى والصغرى 29، وعلى شمال الصعيد 37 والصغرى 23، وعلى جنوب الصعيد 44 للعظمى والصغرى 28.