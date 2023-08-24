ارتفاع عدد قتلى إطلاق النار في كاليفورنيا إلى 5 أشخاص

أفادت وسائل إعلام أمريكية ، بأن عدد القتلى في حادث إطلاق النار الذي وقع في مدينة ريد بلاف بمقاطعة تيهاما شمالي ولاية كاليفورنيا الأمريكية، ارتفع إلى 5 أشخاص.

وأوردت وكالة أنباء "أسوشيتد برس" الأمريكية عن مسؤولين في الولاية قولهم: "نتيجة لإطلاق النار في مناطق ريفية في شمالي كاليفورنيا، قتل خمسة أشخاص، بمن فيهم مطلق النار.. وجرح طفلان".

وكانت قناة "سي بي إس"، أفادت في وقت سابق بمقتل 3 أشخاص على الأقل في حادث إطلاق النار في مدينة ريد بلاف بمقاطعة تيهاما شمالي ولاية كاليفورنيا.

وبحسب القناة، فقد أطلق مجهول النار داخل منزل وبعد ذلك قصد مدرسة في المدينة وهاجمها قبل أن يلقى مصرعه.

وذكرت محطة "KCRA" التلفزيونية أن الطلاب والمدرسين نقلوا من المدرسة، لافتة إلى أن طفلا يبلغ من العمر ست سنوات من ضمن المصابين.

وقالت السلطات إنها تجري تحريات حول خمسة أماكن وقع فيها إطلاق النار، مضيفة أن شاهد عيان أكد سماعه 90-100 طلقة نارية.

ويجري حاليا الكشف عن أسباب وملابسات الحادث.