اليوم.. انطلاق معسكر حكام النخبة والدوليين بالقاهرة

تنطلق اليوم الخميس، فعاليات معسكر حكام النخبة والحكام الدوليين، والذي يقام بأحد فنادق منطقة مدينة نصر، وذلك حتى يوم 28 أغسطس الجاري، ويقام المعسكر تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، وبحضور مسئولي لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة برئاسة البرتغالي فيتور بيريرا.

ومن المقرر أن يشهد المعسكر مشاركة حكام القائمة الدولية، بجانب حكام الدرجة الأولى المرشحين لدخول القائمة الدولية لعام 2024.

تبدأ فعاليات معسكر حكام النخبة والدوليين بإخضاع جميع الحكام المشاركين للكشف الطبي داخل مقر المعسكر، وذلك تحت إشراف لجنة طبية منتدبة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف.

وعقب انتهاء الكشف الطبي على الحكام من المقرر أن تبدأ فعاليات المعسكر والتي تتضمن سلسلة من المحاضرات النظرية، يلقيها على الحكام عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام السابق والمحاضر الدولي للتحكيم، والذي تم تكليفه من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بالإشراف على معسكر حكام النخبة والحكام الدوليين المصريين.