استقرار أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم الخميس 24 أغسطس 2023

استقر سعر صرف الدولار الأمريكي، أمام الجنيه المصري، في بداية تعاملات اليوم الخميس 24 أغسطس 2023، بشكل ملحوظ بحسب آخر تحديثات شاشات عرض أسعار العملات في البنوك الحكومية والتجارية العاملة في سوق الصرف المصرية.

وسجل متوسط سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري بداية تعاملات اليوم نحو 30.83 جنيه للشراء، 30.93 جنيه للبيع.

وفي البنك الأهلي المصري، بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنك مصر بطاية تعاملات اليوم الخميس نحو 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.

وعرض البنك التجاري الدولي (أكبر البنوك الخاصة العاملة في سوق الصرف المصرية) سعر الدولار بقيمة 30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

وفي بنك فيصل الإسلامي، سجل سعر الدولار30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

بينما سجل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 30.90 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك القاهرة إلى حوالي 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 للبيع.

فيما وصل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك الكويت الوطني خلال مستهل تعاملات اليوم إلى 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 للبيع.

على صعيد البنوك الإسلامية جاء سعر الدولار داخل بنك البركة أمام الجنيه عند 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

ووصل سعر الدولار بموقع بنك SAIB الإلكتروني في بداية التعاملات إلى 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

وعرض ميد بنك سعر الدولار أمام الجنيه المصري داخل الفروع والمواقع الإلكترونية عند مستويات 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

وبالنسبة لسعر صرف الدولار الأمريكي اليوم في السوق الموازية، سجل سعر الدولار اليوم في السوق السوداء، ما بين 36.90 و37 جنيهًا للشراء، و37.10 و37.20 جنيه للبيع.