«سيب نفسك» يعود لجمهور مسرح السلام من جديد

قال الفنان محسن منصور مدير عام فرقة المسرح الحديث، التابعة للبيت الفني للمسرح، إن مونودراما "سيب نفسك" تعود من جديد للجمهور، بدءًا من غدًا الجمعة 25 أغسطس الجاري، على قاعة يوسف إدريس، في الثامنة والنصف مساءً بالمسرح الحديث للموسم الثاني على التوالي، بعد النجاح النقدي والجماهيري الكبير الذي حققه العرض في موسمه الأول، وبعد حصول نجمته الفنانة فاطمة محمد علي، على جائزة أفضل ممثلة دور أول نساء، وذلك في المسابقة الرسمية للمهرجان القومي للمسرح المصري في دورته السادسة عشرة.

"سيب نفسك" حالة فريدة من البهجة والإمتاع، مونودراما استعراضية غنائية مناسبة للأطفال والكبار، تجمع بين فنون الأراجوز والعرائس المتحركة.

"سيب نفسك" ترجمه د. نبيله حسن، ديكور أحمد آمين، أزياء نهاد السيد، تصميم وتنفيذ عروسه د. نبيل الفيلكاوي، إضاءة إبراهيم الفرن، أشعار د.محمد مخيمر، استعراضات مناضل عنتر، موسيقى وألحان حاتم عزت، تأليف مارك إيجيا، دراماتورج وإخراج جمال ياقوت.