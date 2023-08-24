بايدن: لست متفاجئًا من مقتل بريجوجين

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الأربعاء، إنه "ليس متفاجئا" من احتمال مقتل قائد مجموعة "فاجنر" العسكرية الروسية الخاصة يفجيني بريجوجين في روسيا، جاء ذلك حسبما ﺃفادت فضائية ″سكاي نيوز″ عربية.

وفي أول تعليق أمريكي على الواقعة، اعتبر البيت الأبيض أنها "لن تفاجئ أحدا".

وقالت أدريان واتسون المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأميركي التابع للبيت الأبيض: "اطلعنا على التقارير بشأن تحطم طائرة كان بريجوجين على قائمة ركابها".

وأضافت في تدوينة على منصة "إكس"، "تويتر" سابقا: "إذا تأكدت لا ينبغي أن يكون ذلك مفاجئا".

وكانت وسائل إعلام روسية رسمية، أكدت أن طائرة ركاب خاصة تحطمت الأربعاء أثناء رحلة داخلية، مما أسفر عن مقتل كل من كان على متنها، وعددهم 10 أشخاص.

وأوضحت أن زعيم "فاجنر" كان على متنها، حيث إن اسمه كان مدرجا على قائمة الركاب.