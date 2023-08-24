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الخميس 24 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

تعرف على أسعار العملات الأجنبية اليوم الخميس 24 أغسطس 2023

اسعار العملات الأجنبية
اسعار العملات الأجنبية اليوم
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سيطرت حالة من التباين والتذبذب علي أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري في بداية  تعاملات اليوم الخميس 24  أغسطس 2023، بحسب آخر تحديث وارد عبر الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري.

استقر سعر صرف الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري نحو 30.82 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

وتراجع متوسط سعر صرف العملة الأوروبية الموحدة “ اليورو” في البنك المركزي المصري بداية اليوم الخميس نحو 33.30 جنيه للشراء، و33.45 جنيه للبيع

وسجل سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل نظيره المصري بداية اليوم الخميس، في البنك المركزي المصري نحو 38.92 جنيه للشراء، 39.08 جنيه للبيع.

بينما سجل الفرنك السويسري في البنك المركزي بداية تعاملات اليوم  نحو 34.97 جنيه للشراء، و35.12 جنيه للبيع.

وسجل 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري نحو 21.20 جنيه للشراء، و21.29 جنيه للبيع.

وسجل الدولار الأسترالي في البنك المركزي المصري نحو 19.77 جنيه للشراء، و19.86 جنيه للبيع.

وسجل اليوان الصيني مقابل الجنيه المصري اليوم  البنك المركزي المصري نحو 4.22 جنيه للشراء، و4.24 جنيه للبيع. 

وبالنسبة لأسعار صرف العملات العربية في البنك المركزي المصري، بداية تعاملات اليوم الخميس، وأكثرها تداولا وانتشارا (الريال السعودي، الدرهم الإماراتي، والدينار الكويتي). 

سجل متوسط سعر صرف الريال السعودي  في البنك المركزي المصري نحو 8.21 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

سجل الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري نحو 99.92 جنيه للشراء، و100.39 جنيه للبيع.

وسجل الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري نحو 8.39 جنيه للشراء، و8.42 جنيه للبيع.

وسجل الدينار البحريني  في البنك المركزي المصري نحو 81.77 جنيه للشراء، و82.12 جنيه للبيع.

وسجل الريال العماني في البنك المركزي المصري نحو 80.08 جنيه للشراء، و80.62 جنيه للبيع.

وسجل الريال القطري في البنك المركزي المصري نحو 8.45 جنيه للشراء، و8.49 جنيه للبيع.

وسجل الدينار الأردني في البنك المركزي المصري نحو 43.42 جنيه للشراء، و43.72 جنيه للبيع.

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