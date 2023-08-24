السيطرة على حريق مصنع الكرتون بالطريق الصحراوي في البحيرة.. صور

تمكنت، منذ قليل، قوات الحماية المدنية بمحافظة البحيرة، من السيطرة على الحريق الذي نشب داخل مصنع كرتون بالطريق الصحراوي ( القاهرة - الإسكندرية )، بنطاق مركز غرب النوبارية بمحافظة البحيرة، وأسفر عن إصابة 13 شخصًا بالاختناق.

تلقى مأمور مركز شرطة غرب النوبارية، إخطارًا يفيد اندلاع حريق داخل مصنع كرتون بالكيلو 59 بقرية الشعراوي، بنطاق دائرة شرطة المركز، وتم السيطرة على الحريق وإخماده دون وقوع وفيات.

ودفعت الأجهزة الأمنية بعدد من قوات الحماية المدنية وتم السيطرة على الحريق وإخماده وأسفر الحريق عن إصابة 13 شخصًا بحالات اختناق ونقلوا إلى مستشفى غرب النوبارية والعامرية العام لتلقي العلاج اللازم.

وجاري أعمال التبريد تحت إشراف اللواء محمد عيسى عمار رئيس مركز ومدينة أبو المطامير، إذ وجه بسرعة إزالة آثار الحريق عقب انتهاء النيابة العامة والبحث الجنائى من معاينة الموقع، وتشير التحريات الأولية أن السبب وراء الحريق ماس كهربائي.