رئيس وزراء فلسطين: نثمن موقف الكويت الثابت والداعم للقضية الفلسطينية

ثمن رئيس الوزراء الفلسطينى محمد اشتية، موقف الكويت الثابت والداعم لفلسطين والقضية الفلسطينية على المستوى الرسمى والشعبي، مشددا على أن مكانة فلسطين عزيزة فى قلب كل كويتى، مؤكدا أن العمق العربى بمثابة الرئة التى تتنفس بها فلسطين.

جاء ذلك خلال استقبال اشتية، فى مكتبه برام الله، بوفد كويتى مُكلف بالتعاقد مع مُعلمين فلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة للعمل فى دولة الكويت، بحضور وزير التربية والتعليم الفلسطيني مروان عورتانى.

وأعرب اشتية عن تقديم كافة التسهيلات للوفد الكويتي من أجل تيسير عملهم واستكمال كافة المقابلات سواء فى المحافظات الشمالية أو الجنوبية.