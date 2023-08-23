الخطيب يشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي

أشاد محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، بالمساندة الكبيرة من جانب مؤسسات الدولة وقياداتها لكل المنظومة الرياضية، وفي المقدمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يستحق الشكر على دوره الكبير في مساندة الأندية والهيئات الرياضية.

وأشار خلال حفل الموسم الذهبي في الأهلي إلى الدور الكبير لفريق عمل الإدارة التنفيذية لحفل وإدارة الإعلام لكي يخرج هذا الحفل بشكل يليق بالنادي الأهلي وجماهيره.

واختتم كلمته بتوجيه الشكر إلى أعضاء وجماهير النادي، مؤكدًا أن ما تحقق من إنجازات يستوجب المزيد من التواضع، ويمنح دوافع كبيرة لمزيد من النجاحات خلال الفترة المقبلة.