رئيس الأهلي يوجه رسالة خاصة لسيد عبدالحفيظ في حفل الموسم الذهبي

أكد محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي أن منظومة العمل بقطاع النشاط الرياضي اجتهدت بشكل كبير، وأن الكابتن خالد العوضي والمجموعة المعاونة له بذلت الكثير من الجهد مع دعم كامل من مجلس الإدارة، وهو ما ساهم في تحقيق النتائج التي أسعدت الجميع، وأن هناك الكثير من الأمور التي تحتاج إلى المزيد من العمل، وأن القادم سيكون أصعب، خاصة أن ما تحقق من ألقاب أصبح جزءًا من التاريخ، والبحث لن يتوقف عن المزيد من الإنجازات.

وأضاف الكابتن محمود الخطيب خلال احتفالية الموسم الذهبي في الأهلي أن كرة القدم حققت نجاحات كبيرة على المستويين المحلي والقاري، وأنه يتطلع إلى تحقيق الحلم الكبير في كأس العالم للأندية بالسعودية.

ووجه بيبو الشكر إلى كل منظومة قطاع الكرة سواء لجنة التخطيط أو شركة كرة القدم، والجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر والجهاز الإداري والطبي وكل العاملين بالفريق، فيما حرص على توجيه الشكر بشكل خاص إلى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق.

وأكد رئيس الأهلي أن سيد عبدالحفيظ أحد أبناء النادي المخلصين الذين عملوا بمنتهى الجدية وأدى رسالته على مدار 12 سنة متفرقة حافلة بالنجاحات، وكذلك الدكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي السابق، الذي اجتهد بشدة حتى آخر يوم له في مهمته، وأن كل مرحلة لها احتياجاتها وأن أبناء الأهلي المخلصين دائمًا ما يتفهمون هذا الأمر، خاصة أن الأهلي اعتاد على أن يقوم كل جيل بتسليم الجيل الذي يليه، وأن هذا من أهم أسباب استقرار النادي، كما وجه رئيس الأهلي الشكر إلى اللاعبين الذين رحلوا عن الفريق، مشيدًا بمسيرتهم وتمنى لهم التوفيق، وشدد على أن باب الأهلي سيظل مفتوحًا لأبنائه في أي وقت.

وأشاد رئيس النادي بالدور الكبير لشركاء النجاح من رعاة النادي، مؤكدًا على دور الرعاة في صناعة الرياضة بالعالم كله، وأن العالم يتطور ويتغير بشكل سريع، وأن الأندية أصبحت تعتمد بشكل كبير على مواردها، وبالتالي يتوجب على الاتحادات الرياضية أن تتحرك بسرعة لإيجاد حلول مبتكرة لمساعدة الأندية الشعبية من خلال قرارات ومقترحات عاجلة لمواكبة التطور السريع في الرياضة بشكل عام.