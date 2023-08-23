الخطيب: الموسم الذهبي هديتنا للجماهير.. وشكرًا لمؤسسات الدولة الوطنية

أهدى محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي كل البطولات التي تحققت خلال الفترة الأخيرة إلى جمهور الأهلي، مؤكدًا أن جمهور الأهلي يستحق كل ما تحقق من إنجازات، وأن النادي يحتاج إلى دعم جماهيره في الفترة القادمة التي ستكون صعبة للغاية، وتحتاج إلى تضافر وجهود الجميع خاصة جمهور الأهلي الذي يعد كلمة السر في تجاوز كل الصعاب.

وأشار بيبو خلال كلمته في احتفالية الموسم الذهبي إلى أن النادي الأهلي قام بمخاطبة اتحاد الكرة للتواصل مع الجهات الأمنية ليكون السماح بحضور الجماهير في الموسم الجديد بالسعة الكاملة وفي كل المباريات ولكل الأندية، وأن النادي سوف يستمر في مخاطبة كل الاتحادات الرياضية لزيادة الحضور الجماهيري في كل اللعبات.

وشدد رئيس الأهلي على أن رجال الأمن المحترمين نجحوا بامتياز في كل التجارب خلال المواسم الماضية، وأن الأمن يملك الكفاءة والقدرة على تحقيق ذلك، وأن الدولة المصرية بكل مؤسساتها الوطنية لا تتأخر في هذا الشأن، وأنه يتوجب التحرك مبكرًا لترتيب كافة الملفات قبل بداية الموسم في ظل كون الجماهير العنصر الأساسي في الرياضة.

وتوجه رئيس النادي بالشكر إلى كل بطل من الأبطال وكل جهاز فني وإداري وطبي وكل موظف وعامل، وكذلك عائلات اللاعبين والمدربين والإداريين لدورهم في مساعدة أبنائهم على تحقيق هذه النجاحات، كما وجه الشكر إلى كل الفرق الرياضية وهي كرة القدم وكرة السلة وكرة اليد والكرة الطائرة والسباحة والكاراتيه وألعاب القوى وتنس الطاولة والجمباز والتنس، ومن قبلهم أبناء النادي من ذوي الهمم، بعد هذا الكم من البطولات التي رفعت اسم النادي ووضعته في المقدمة، كما وجه الكابتن الخطيب الشكر إلى أعضاء مجلس الإدارة وكافة الإدارات واللجان المعاونة على دورها ومساهمتها في إسعاد جمهور الأهلي.