تطور جديد بين الأهلي وجيونبوك لحسم صفقة سوزا

شهدت الساعات القليلة الماضية، تطور جديد بين مسئولي النادي الأهلي وجيونبوك هيونداي الكوري الجنوبي، لحسم صفقة انتقال المهاجم البرازيلي جوستافو سوزا لصفوف المارد الأحمر خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وعقد مسئولو النادي الأهلي جلسة مفاوضات مع نظرائهم في نادي جيونبوك، عبر خاصية الفيديو كونفرانس "زووم"، من أجل الوصول إلى اتفاق بشأن الحصول على خدمات سوزا في الصيف الجاري.

كما شهدت الأيام الماضية تقارب في وجهات النظر بين الأحمر وجيونبوك حول حسم صفقة سوزا، لاسيما مع إصرار اللاعب على إدارة ناديه من أجل حصول الأهلي على خدماته خلال فترة الانتقالات الحالية، حيث تتبقى بعض الاتفاقات المالية بشأن بيع اللاعب البرازيلي في الوقت الحالي.

واتسمت المفاوضات بين الناديين بالاتفاق في الوقت الحالي على المقابل المالي، بعد أشهر رفض من الجانب الكوري الجنوبي، وذلك بعدما وصل عرض الأهلي إلى مليون دولار، في الوقت الذي أخطر فيه اللاعب النادي الكوري الجنوبي برغبته في الرحيل، وخوض تجربة جديدة مع فريق القلعة الحمراء.