الخطيب يتحدث عن احتفالية الموسم الذهبي

قال محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي إن الاحتفال بالموسم الذهبي للفرق الرياضية لحظة تدعو للفخر الشديد لكل من ينتمي لكيان الأهلي العظيم، بعد موسم يعتبر الأفضل بين المواسم بشكل عام، وتحقيق إنجازات لم يحققها نادٍ في العالم بالحصول على هذا الكم من البطولات في موسم واحد على الرغم من الضغوط والتحديات الصعبة التي شهدتها الفترة الماضية.

جاء ذلك خلال كلمته في احتفالية الأهلي لتكريم الفرق التي توجت بالألقاب والبطولات مع النادي على الصعيدين القاري والمحلي في مختلف الألعاب الفردية والجماعية، والتي أقيمت مساء اليوم بملعب التتش بالجزيرة، بحضور مجلس إدارة النادي ولفيف من الشخصيات العامة والرياضية والإعلامية.

وأكد الكابتن الخطيب أن الاحتفال بالموسم الذهبي والتاريخي لم يتوقف عند ما حققته الفرق الرياضية فقط، وإنما تزامن مع نجاحات كبيرة على صعيد البنية التحتية والمنشآت في كل الفروع، كان آخرها افتتاح الفرع الرابع في التجمع الخامس منذ ٣ أشهر، بتكلفة تجاوزت الـ1.5 مليار جنيه، مع وجود مساعٍ لإنشاء فرع جديد في مدينة العلمين بعد العرض على الجمعية العمومية، وأن هناك العديد من العروض لإنشاء فروع جديدة بمحافظات مختلفة يتم دراستها بالشكل الذي يحقق مصلحة النادي وتواجده في بقاع مصر بالكامل.

وأوضح الخطيب أن الإنجازات والأرقام التي تحققت تحمل الجميع مسئولية أكبر، وأن كل فرد في منظومة الأهلي سواء كان لاعبًا أو مدربًا أو إداريًّا أو موظفًا أو عاملًا ومن قبلهم مجلس الإدارة، عليه أن يستعد جيدًا ويعي ما ينتظره من مسئوليات مضاعفة لتحقيق النتائج التي تليق بالأهلي.