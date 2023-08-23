روسيا تجري تحقيقا بشأن انتهاك قواعد السلامة بعد تحطم الطائرة المنكوبة

أعلنت لجنة التحقيق الروسية إجراء تحقيق بشأن انتهاك قواعد السلامة المرورية، وتشغيل النقل الجوي، بعد تحطم الطائرة المنكوبة في مقاطعة تفير، شمالي موسكو.

وأفاد بيان للجنة التحقيق الروسية اليوم الأربعاء بعد حادث الطائرة، الذي وقع في مقاطعة تفير، فتحت إدارة التحقيق الرئيسية التابعة للجنة التحقيق الروسية قضية جنائية بموجب المادة 263 من القانون الجنائي الروسي، والتي تتعلق بانتهاك قواعد السلامة المرورية وتشغيل النقل الجوي".

وأضاف البيان:" أن فريق تحقيق توجه إلى مكان الحادث للبدء بكشف ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعرفة الأسباب".

من جانبها أعلنت الوكالة الروسية للنقل الجوي أن الطائرة، التي تحطمت في مقاطعة تفير، تابعة للشحن التجاري.

وذكرت الوكالة الروسية أن الطائرة من نوع "إمبراير-135" وتتبع شركة "إم إن تي-أيرو" المتخصصة في الشحن التجاري.

ووفقا للبيانات الأولية، فإن الطائرة كانت تقل 10 أشخاص، بينهم7 ركاب و3 من أفراد الطاقم.