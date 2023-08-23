رئيس جامعة المنوفية يهنئ عميد الطب ويناقش خطة العمل المقبلة

التقى الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية اليوم بمكتبه بالدكتور محمد النعمانى عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية وذلك عقب صدور القرار الجمهورى بتعيينه عميدا للكلية، موجها له التهنئة، ومتمنيا له التوفيق في تأدية مهام عمله والمساهمة مع فريق العمل لتطوير الكلية، وتنفيذ خطة العمل التى تسعى الجامعة بكافة طاقاتها لتطوير المستشفيات الجامعية هذا الصرح الطبى الكبير على أرض المحافظة الذى يقدم خدمة طبية وعلاجية لجميع المواطنين فى مختلف التخصصات.

تناول اللقاء الحديث على الخطوات القادمة التى سيتم العمل بها لاستكمال مسيرة العمل حيث تقوم المستشفيات الجامعية بدورها الرائد على مستوى التعليم الطبي بالإضافة إلى تقديم الخدمات الصحية والعلاجية والجراحية للمواطنين، فضلا عن دور المستشفيات الجامعية فى العديد من المبادرات الرئاسية كالمبادرة الخاصة بإنهاء قوائم الانتطار، والمبادرات المجتمعية التى تستهدف إجراء الكشف الطبي عن المواطنين، كما تناول اللقاء الحديث عن ملف المدينة الطبية الحلم الذى يتحقق ليكون إنجازا جديدا للجامعة، وكذلك متابعة التحديثات والإنشاءات الجديدة التى تتم بالمستشفيات وجارى العمل على الإنتهاء منها ومن كافة التجهيزات الطبية اللازمة فى أقرب وقت.