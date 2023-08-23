سيد رجب وبيومي فؤاد يبدآن تصوير «أنا وابن خالتي»

بدأ النجمان سيد رجب وبيومي فؤاد تصوير فيلمهما السينمائي الجديد «أنا وابن خالتي» والذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي حول منافسة مستمرة بين اثنين من الأقارب يسعى كل منهما لإثبات أنه الأفضل.

الفيلم يشارك في بطولته ميمي جمال، هنادي مهنى، سارة عبدالرحمن والمطرب علي لوكا، بالإضافة إلى عدد من النجوم كضيوف شرف منهم، إنعام سالوسة، انتصار، وسليمان عيد، إشراف على الكتابة دعاء عبدالوهاب وسيناريو وحوار عمرو أبو زيد ومن إخراج أحمد صالح.

«أنا وابن خالتى» هو الفيلم السينمائي الأول لورشة «مصنع الحكايات» بعد تقديمها لعدد من المسلسلات مثل «عنبر6» بجزئيه، «قارئة الفنجان»، و«حكايات» بأجزائه الثلاث «جروب العيلة» و«جروب الماميز» و«جروب الدفعة»، والأخير تم عرضه على قناتي «ON E»، و«ON دراما».

يذكر أن آخر النجم سيد رجب كان فيلم «ابن الحاج أحمد» والذي شارك في بطولته بجوار شيكو، رحمة أحمد، مصطفى غريب، صبري فواز، عايدة رياض، من تأليف أحمد محيي ومحمد المحمدي، وإخراج معتز التوني.

أما بيومي فؤاد فيعرض له حاليا، فيلم «العميل صفر» والذي يشارك في بطولته بجوار أكرم حسني، فاطمة البنوي، فيدرا، أسماء أبو اليزيد، مصطفى غريب، وأيمن الشيوي، من تأليف وائل عبدالله وإخراج كريم العدل، بالإضافة إلى فيلم «وش في وش» من بطولة محمد ممدوح، أمينة خليل، محمد شاهين، خالد كمال، أنوشكا، أحمد خالد صالح، محمود الليثي، سامي مغاوري، دنيا سامي، وسلوى محمد علي، تأليف وإخراج خالد الحلفاوي.