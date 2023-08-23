بايدن عن مقتل قائد فاجنر: لا شيء يحدث في روسيا دون علم بوتين

قال الرئيس الأميركي جو بايدن الأربعاء، إنه لا يعرف ما الذي حدث لزعيم مجموعة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة يفجيني بريجوجين، ولكنه "ليس متفاجئًا بالتقارير".

وأضاف: "لا توجد أشياء كثيرة تحدث في روسيا من دون أن يكون (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين ورائها".

وأعلنت وكالة "تاس" الروسية الرسمية الأربعاء، أن 10 أشخاص لقوا حتفهم بعد سقوط طائرة خاصة في منطقة تفير شمالي موسكو، فيما أكدت السلطات أن بريجوجين كان بين ركاب الطائرة.

،أكد رئيس حركة "نحن مع روسيا" فلاديمير روغوف، مصرع مؤسس مجموعة "فاجنر" يفغيني بريغوجين والرجل الثاني في المجموعة، دميتري أوتكين.

وقال: "لقد تحدثت للتو مع "فاجنر". لقد أكدوا حقيقة وفاة يفغيني بريغوجين وديمتري أوتكين. فليرحم الله عباده الراحلين، يفغيني ودميتري".

أعلنت السلطات الروسية أنّ طائرة ركّاب خاصّة على متنها 10 أشخاص تحطّمت الأربعاء في منطقة تفير، خلال رحلة داخلية بين موسكو وسان بطرسبورغ، مؤكّدة مقتل كلّ من كان على متنها.

وأفادت وكالات الأنباء الروسية، أنّ طائرة ركّاب خاصّة تحطّمت الأربعاء، أثناء رحلة داخلية ممّا أسفر عن مقتل كلّ من كان على متنها، وعددهم 10 أشخاص قد يكون أحدهم زعيم مجموعة فاجنر المسلّحة يفغيني بريغوجين، لأنّ اسمه كان مدرجًا على قائمة ركّابها.