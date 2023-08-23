طرح البرومو الرسمي لفيلم "أولاد حريم كريم"

طرحت الشركة المنتجة لفيلم "أولاد حريم كريم" البرومو الرسمي له ومن المقرر طرح الفيلم بجميع دور العرض يوم الأربعاء.

وقدم مصطفى قمر خلال البرومو أغنية جديدة قال خلالها "فين أخركم فين وفي قلبي ليه قافشين".

وفيلم "أولاد حريم كريم" بطولة مصطفى قمر، داليا البحيري، بسمة، علا غانم، بشرى، بالإضافة إلى مجموعة من النجوم الشباب منهم تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود، يوسف عمر، كريم كريم ، وتأليف زينب عزيز واخراج علي إدريس،

فيلم "أولاد حريم كريم" يعد استكمالا لنجاح فيلم "حريم كريم" والذي عرض منذ 18 عامًا وتحديدا في عام 2005 ودارت أحداثه حول زوجين يتم الطلاق بينهما بسبب سوء تفاهم جرى بينهما، فيحاول الزوج أن يعمل على مصالحة زوجته بشتى الطرق عن طريق الاتصال بزميلاته القدامى أثناء الجامعة.

https://fb.watch/mBJg2vA-cd/?startTimeMs=52000&mibextid=uEQos9