البنتاجون: ليس لدينا أي تفاصيل بشأن مقتل زعيم فاجنر.. وسنواصل مراقبة الوضع

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، إنه ليس لديها أى تأكيد حاليا بشأن مقتل زعيم "فاجنر" يفجينى بريجوجين، وذلك بعد تواتر أنباء عن تحطم طائرة خاصة كان بريجوجين على قائمة ركابها.

ونقلت قناة (الحرة) الأمريكية عن مسؤول فى (البنتاجون) القول "رأينا التقارير بشأن مقتل زعيم فاجنر، لكن ليس لدينا أى تفاصيل أو تأكيد حاليا وسنواصل مراقبة الوضع".

وأضاف أن مقتل بريجوجين، إذا تأكد، فلا شك أنه سيشكل ضربة قوية للمجموعة، مؤكدا أن "من المبكر تقييم حجم الأثر الذى سيخلفه مقتله على مستقبل المجموعة".

وفى السياق ذاته، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكى جو بايدن تلقى إحاطة بشأن تحطم الطائرة.

وذكر مجلس الأمن القومى الأمريكى أن "مقتل قائد مجموعة فاجنر إذا تأكد فلا ينبغى أن يفاجئ أحد".

وكانت هيئة الطيران الروسية أفادت بأن بريجوجين كان من ضمن قائمة ركاب الطائرة الخاصة التى تحطمت شمال موسكو مساء اليوم.