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الخميس 24 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إصابة 13 شخصا بحالات اختناق بحريق في مصنع كرتون بالبحيرة

حريق مصنع كرتون
حريق مصنع كرتون
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أصيب قبل قليل 13 شخصا بحالات اختناق إثر اندلاع حريق داخل مصنع كرتون بالطريق الصحراوي ( القاهرة- الأسكندرية)، بنطاق مركز غرب النوبارية بمحافظة البحيرة.

تلقي مأمور مركز شرطة غرب النوبارية، إخطارًا يفيد اندلاع حريق داخل مصنع كرتون بالطريق الصحراوي بنطاق دائرة شرطة المركز ودفع بعدد من سيارت الإسعاف والحماية المدنية وجاري السيطرة على الحريق واخمادة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث ودفع بعدد من سيارت الحماية المدنية وفرض كردون أمنى حول المصنع وفصلت المرافق عنه، وأسفر الحريق عن إصابة 13 شخصاً بحالات الاختناق ونقل 4 إلى مستشفى غرب النوبارية العام و 9 إلى مستشفى العامرية العام، وجاري السيطرة على الحريق واخمادة.

وكشفت التحريات الأولية أن السبب وراء الحريق ماس كهربائي وجاري السيطرة عليه بواسطة قوات الحماية المدنية وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث.

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