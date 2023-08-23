تامر نادي يحصد جائزة أفضل إخراج بمهرجان همسة 

حصد المخرج تامر نادي جائزة أفضل إخراج، عن مسلسله “مذكرات زوج” الذي عرض في رمضان الماضي، من مهرجان همسة للآداب والفنون، بدورته الحادية عشر، والمقرر إقامتها في سبتمبر المقبل.

مسلسل "مذكرات زوج" مكون من 15 حلقة، وشارك في بطولته طارق لطفي، عائشة بن أحمد، خالد الصاوي، سماء إبراهيم، هناء الشوربجي، نهى عابدين، نادية رشاد، حازم إيهاب، وچلا هشام، وغيرهم من النجوم، والمسلسل مأخوذ عن كتاب مذكرات زوج لـ أحمد بهجت، ومن تأليف محمد سليمان عبدالمالك، إخراج تامر نادي.

قدم تامر نادي مؤخرا أيضا، مسلسل المتهمة، وشارك في بطولته درة، دياب، أسامة عباس، عادل كرم، مها نصار، علي الطيب، محمد عبدالعظيم، ومحمود غريب، وعدد من الفنانين العرب، والعمل من تأليف وإخراج تامر نادي.