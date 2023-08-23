موعد الظهور الأول لـ«بونو» و«ميتروفيتش» مع الهلال السعودي

اقترب الثنائي ياسين بونو وألكسندر ميتروفيتش، من الظهور الأول لهما مع الهلال السعودي خلال مباراة الفريق المقبلة ببطولة دوري روشن (الدوري السعودي) لموسم 2023-2024.

واستقر البرتغالي خورخي جيسوس، المدير الفني لفريق الهلال، على الدفع بآخر صفقات الزعيم في الميركاتو الصيفي الحالي من اللاعبين الأجانب، بونو وميتروفيتش، أمام الرائد بالجولة الثالثة من الدوري السعودي.

ويواجه الأزرق، نظيره الرائد غدًا الخميس، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، في إطار منافسات الجولة الثالثة من دوري روشن.

وشارك الحارس المغربي ياسين بونو في تدريبات الهلال بقوة، مساء اليوم الأربعاء، تمهيدًا لظهوره الأول مع الفريق، بعد التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، قادمًا من إشبيلية الإسباني، بعقد يمتد حتى 3 مواسم، وذكرت تقارير صحفية أن قيمة الصفقة بلغت 21 مليون يورو شاملة الإضافات، على أن يحصل حارس منتخب المغرب على راتب سنوي يُقدر بـ15 مليون يورو.

كما شارك الدولي الصربي ألكسندر ميتروفيتش في التدريب الأخير الذي خاضه زعيم آسيا، قبل المغادرة إلى مدينة القصيم، لملاقاة الرائد، وذلك عقب ارتداء قميص النادي السعودي في الصيف الحالي، قادمًا من فولهام الإنجليزي، ليوقع عقدًا مع الهلال لمدة 3 سنوات في صفقة قدرت بـ50 مليون يورو، على أن يحصل اللاعب على راتب سنوي يُقدر تقريبًا بـ25 مليون يورو.

ويحتل الهلال، المركز الرابع بجدول ترتيب دوري روشن (الدوري السعودي) برصيد 4 نقاط بعد الفوز على أبها بثلاثية مقابل هدف، والتعادل مع الفيحاء بهدف لمثله.