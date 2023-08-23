التشكيل النهائي لأول مجلس إدارة لاتحاد الأوراق المالية في مصر

أسفرت انتخابات مجلس إدارة أول اتحاد مصري للأوراق المالية، عن نجاح عدد من الشخصيات العامة والقيادية من عدة قطاعات في تشكيل اول مجلس إدارة منتخب في تاريخ اتحاد الأوراق المالية المصرية .



تم اختيار 3 أفراد عن كل فئة من قطاعات سوق المال والتى ضمت السمسرة وبنوك الإستثمار ، وأمناء الحفظ وذوي الخبرة

نجح في الفوز على مستوى فئة شركات السمسرة في الأوراق المالية كل من: أسامة جمال، العضو المنتدب بإحدى شركات السمسرة بـ 54 صوتا، ومعتز عشماوي بـ 45 صوتا ورانيا الجندي العضو المنتدب لشركة سمسرة.



أول اتحاد للأوراق المالية

فيما فاز محمد عياد رئيس مجلس إدارة احدى شركات الاستثمارات المالية، في فئة الشركات القابضة المالية، بـ25 صوتًا بجانب أحمد مراون بنفس عدد الأصوات، ليحسما بذلك المقعدين المخصصين لتلك الفئة.

وعلى فئة شركات الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية وأمناء الحفظ، فاز أحمد إكرام ياسر حسين زعزع.

وعلى صعيد فئة شركات إدارة الصناديق والمحافظ والاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر وباقي الأنشطة، فاز كل من راندا حامد، وعمرو أبو العنين وياسر ياسر عمارة.

وعن فئة المستقلين من ذوي الخبرة، فاز كل من أشرف سالمان وزير الاستثمار السابق، ، ومحمد جاب الله، ومحمد كمال.

تنافس على فئة السمسرة ٦ مرشحين وهما كل من جيهان يعقوب العضو المنتدب بشركة تداول أوراق مالية، و أحمد سيد العضو المنتدب بشركة تداول أوراق مالية”، و أسامة جمال العضو المنتدب بشركة وساطة، و رانية محمود .

وضمن فئة مرشحي شركات السمسرة كان عوني عبد العزيز ، و معتز عشماوي



فئة السمسرة تضمنت كلا من جيهان يعقوب ، و أحمد سيد ، و أسامة جمال ، و رانية محمود .

وضمن فئة مرشحي شركات السمسرة عوني عبد العزيز ر”، و معتز عشماوي .

فيما تنافس 3 مرشحين على فئة الاشتراك في تأسيس الشركات القابضة المالية، ونشاط ترويج وتغطية الاكتتاب، وهم محمد عياد ، و أحمد مروان ، و أيمن الصاوي .

وتنافس كلا من أحمد إكرام و ياسر حسين زعزع ، عل فئة شركات الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية وأمناء الحفظ .

على صعيد فئة شركات إدارة الصناديق والمحفاظ والاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر وباقي الأنشطة، تنافس كلاً من راندا حامد و عمرو أبو العنين ، وياسر ياسر عمارة .

وعلى فئة المستقل من ذوي الخبرة تنافس كلاً من أشرف سالمان ، و محمد جاب الله ، و محمد يونس .

