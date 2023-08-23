حبس المتهمين بالتشاجر بسبب خلافات الجيرة بالجيزة

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بحبس المتهمين بالتشاجر وحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص بالصف بسبب خلافات الجيرة ٤ أيام علي ذمة التحقيقات.

الواقعة بدأت بورود بلاغ لضباط مباحث مركز شرطة الصف، يؤكد وقوع مشاجرة بدائرة المركز، بالإنتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول شخصين "مصابان برش خرطوش وكدمة"، طرف ثان 6 أشخاص، جميعهم مقيمون بدائرة المركز؛ وذلك إثر خلافات بينهم بسبب الجيرة تطورت إلى مشاجرة قام خلالها أحد أفراد الطرف الثانى بإطلاق عيار من بندقية خرطوش كانت بحوزته محدثاً إصابة الطرف الأول المشار إليها.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفى المشاجرة والسلاح المستخدم "بندقية خرطوش، عدد من الطلقات لذات العيار" وبمواجهتهم تبادلوا الاتهامات فيما بينهم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيق.