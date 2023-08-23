بايدن يلتقي رئيس كوستاريكا في البيت الأبيض الأسبوع المقبل

أعلنت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير اليوم الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيلتقي رئيس كوستاريكا في البيت الأبيض، الأسبوع المقبل، لمناقشة الهجرة وقضايا أخرى.

وقالت جان بيير بحسب صحيفة "ذا هيل" الأمريكية إن بايدن ورئيس كوستاريكا رودريجو تشافيز روبلز سيجتمعان في 29 أغسطس و"يتخذان خطوات لتعميق وتعزيز تعاوننا في مجموعة من القضايا الرئيسية، إضافة إلى مناقشة كيفية بناء اقتصادات شاملة ومستدامة وتعزيز القيم الديمقراطية.

وأضافت جان بيير أنه ستجرى مناقشة تعزيز "الهجرة الآمنة والمنظمة، بما يتماشى مع مبادئ إعلان لوس أنجلوس بشأن الهجرة والحماية"، بالإضافة إلى معالجة التحديات الأمنية الإقليمية.

وتعد الزيارة جزءًا من جهود إدارة بايدن لتوسيع علاقاتها مع أمريكا اللاتينية، حيث حاولت الحد من تدفق المهاجرين القادمين إلى الولايات المتحدة على الحدود الجنوبية. وواجهت كوستاريكا أيضًا ارتفاعًا طفيفًا في جرائم القتل مؤخرًا، حيث سجلت رقمًا قياسيًا بلغ 657 جريمة قتل في العام الماضي، وفقًا لوكالة أسوشيتد برس.