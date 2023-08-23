الأهلي يكرم أبطال الموسم الذهبي

حرص مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، على تكريم أبطال الموسم الذهبي الذين توجوا بالألقاب مع النادي على الصعيدين القاري والمحلي في مختلف الألعاب الفردية والجماعية، وذلك خلال الاحتفالية التي أقيمت مساء اليوم بملعب التتش بالجزيرة، بحضور مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، ورعاة النادي، ولفيف من الشخصيات العامة والرياضية والإعلامية.

وكرم الأهلي فرق: كرة القدم وكرة السلة «رجال وسيدات»، وكرة اليد «رجال وسيدات»، والكرة الطائرة «رجال وسيدات»، وتنس الطاولة، وألعاب الماء، وألعاب القوى، والجمباز، والكاراتيه، والتنس الأرضي، والاحتياجات الخاصة.

وشهد الموسم الماضي إنجازات على كافة الأصعدة بالنادي سواء على المستويين المحلي ‏أو القاري، وتأهل فرق كرة القدم والسلة واليد للمشاركة في كأس العالم للأندية.‏