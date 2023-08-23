رئيس الحكومة التونسية يوجه بتحسين جودة المنتج السياحي

أكد رئيس الحكومة التونسية أحمد الحشاني خلال لقائه اليوم بقصر الحكومة بالقصبة، مع وزير السياحة محمد المعز بلحسين، على اتخاذ كل التدابير اللازمة لمزيد من الارتقاء بجودة المنتج السياحي وتطويره.

وثمن رئيس الحكومة بحسب بيان أذيع على الصفحة الرسمية لرئاسة الحكومة على «فيسبوك»، مجهودات كل الأطراف المتدخلة في ظل المؤشرات الايجابية التي يشهدها القطاع حاليا.

من جهته، استعرض وزير السياحة إنجازات ومشاريع القطاع، وأطلع رئيس الوزراء على الاستراتيجية الوطنية للسياحة المستدامة 2035، وكذلك أطلعه على مدى جاهزية مختلف القطاعات المعنية للمرحلة المقبلة.