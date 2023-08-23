بالأسماء.. مصرع وإصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة في حادث تصادم بالبحيرة

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 2 آخرون جميعهم من أسرة واحدة بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، اليوم الأربعاء، إثر وقوع حادث انقلاب تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى نقل ثقيل بالطريق الزراعي “القاهرة -الأسكندرية”، بنطاق مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة.

تلقي مأمور مركز شرطة إيتاي البارود، إخطارًا يفيد استقبال المستشفى جثة ربة منزل وطفل و2 مصابين جميعهم من أسرة واحدة إثر تعرضهم لحادث تصادم بين سيارة ملاكي ونقل بالطريق الزراعي بنطاق دائرة شرطة المركز وحفظت الجثتين تحت تصرف النيابة العامة وجاري عمل الفحوصات الطبية اللازمة للمصابين وحرر محضر بالواقعة.

وبالانتقال إلى مكان الحادث تبين وفاة كل من: "إيمان عيسى أحمد مسلم، 32 عامًا، ربة منزل، سعيد أحمد مسلم، 12 عامًا"، وحفظت الجثتين تحت تصرف النيابة العامة داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى إيتاي العام.

وكما أسفر الحادث عن إصابة كل من:" أحمد الشحات محمود، 48 عامًا، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، محمد عيسى احمد مسلم، 30 عامًا"، مصاب بكسر في الحوض والساق اليمنى، جميعهم مقيمون مركز الرحمانية بمحافظة البحيرة.

ونقلوا جميعا إلى مستشفى ايتاي البارود العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.

