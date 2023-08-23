لافروف: قمة البريكس المكثفة تبشر بنجاح دبلوماسية جنوب أفريقيا

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن المفاوضات في قمة البريكس في جوهانسبرغ كانت مكثفة، مؤكدا أن هذا الحدث سيبشر بنجاح آخر لدبلوماسية جنوب إفريقيا.

وقال لافروف - خلال لقائه اليوم مع نومفولا باولا موكونيان، نائبة الأمين العام لحزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم في جنوب أفريقيا، وممثلي الحركات السياسية الأخرى في جنوب أفريقيا على هامش قمة البريكس-: "أجرينا محادثات مكثفة للغاية هنا بالأمس، وسيقوم رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا، بتلخيص نتائجها قريبا جدا، وأنا سعيد بهذه الفرصة للقاء زعماء الأحزاب في جنوب أفريقيا"، بحسب ما أوردت وكالة أنباء تاس الروسية.

وأعرب لافروف عن ثقته في أن قمة جوهانسبرج ستبشر "بنجاح آخر لدبلوماسية جنوب أفريقيا".

وأشار لافروف أيضًا إلى أهمية تشجيع تطوير العلاقات ليس فقط بين حكومتي وبرلماني روسيا وجنوب أفريقيا، ولكن أيضًا على المستويات الأخرى.

وشكرت موكونيان لافروف على الاجتماع وأعربت عن تقديرها لفرصة الاستماع إلى خطاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الجلسة العامة للقمة في وقت سابق من اليوم الأربعاء.