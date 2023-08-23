بيلاروسيا تتوقع أن تتلقى تأكيدًا بالقبول "المبكر" لانضمامها لـ "بريكس"

قال وزير الخارجية البيلاروسي سيرجي ألينيك، اليوم الأربعاء، إن بيلاروسيا تتوقع تأكيد انضمامها المبكر إلى مجموعة البريكس، التي تضم: البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا.

وأضاف ألينيك - في مقطع فيديو نشره المركز الصحفي لوزارة الخارجية البيلاروسية ونقلت عنه وكالة تاس - أنه "من حيث المبدأ، أعرب جميع زعماء الدول الأعضاء في مجموعة البريكس (خلال القمة الحالية للمنظمة في جوهانسبرج) عن دعمهم السياسي لتوسيع عضوية المنظمة. واليوم، تتوقع البلدان التي تقدمت بطلبات، بما في ذلك بيلاروسيا، الحصول على تأكيد على ذلك".

وأعرب عن يقينه بأن توسع البريكس "سيزيد بشكل كبير من إمكانات هذه المنظمة".

وفي وقت سابق، قالت وزيرة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب إفريقيا، ناليدي باندور، إن زعماء دول البريكس اتفقوا على وثيقة تحدد مبادئ قبول الأعضاء الجدد.