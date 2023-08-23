السبت.. دار الكتب تشارك في احتفالية "تراث الآلات الموسيقية" بمتحف الحضارة

تشارك الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتور أسامة طلعت، في الفعالية التراثية التي يقيمها المتحف القومي للحضارة يوم السبت القادم بعنوان " تراث الآلات الموسيقية"، تبدأ الفعالية في الثانية عشر ظهرا وتستمر حتى الثالثة ونصف مساء، السبت الموافق ٢٦ أغسطس ٢٠٢٣ بمقر متحف الحضارة بالفسطاط.



عرض دار الكتب مجموعة من مستنسخات ونماذج من مقتنيات قاعة الموسيقى وتضم تلك المقتنيات لقطات من مخطوطات موسيقية، وصور نادرة لعدد من الفنانين من بينهم أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب ونجاة الصغيرة. كما تضم المعروضات صور لآلات موسيقية نادرة من بينها آله الهارب وهى من الآلات الوترية التي استخدمت للعزف في مصر القديمة. كما تقدم دار الكتب باقة من أناشيد تجسد فرحة الأطفال بالمولد النبوي.