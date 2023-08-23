خبير اقتصادي: أمريكا تفقد السيطرة على المشهد السياسي العالمي

قال الدكتور علي خوجمان خبير اقتصادي مغربي، إنّ الولايات المتحدة تفقد السيطرة على المشهد السياسي العالمي، مشيرًا إلى أن حلفاءها التقليديين تورطوا في الحرب الروسية الأوكرانية: "ماذا فعلت أمريكا لهم من حيث ملف الطاقة؟".

وأضاف "خوجمان"، في مداخلة ببرنامج "مطروح للنقاش"، على قناة "القاهرة الإخبارية"، من تقديم الإعلامية مارينا المصري، أنّ الاجتماع الذي حصل بين الصين والسعودية وإيران دون أمريكا يؤثر في مشهد الطاقة حول العالم.

وتابع: "ماذا فعلت أمريكا للتأثير في الجزائر التي راحت تتحالف مع روسيا، وبالتالي، فإن كل ذلك يؤكد أن أمريكا تفقد سيطرتها على المشهد السياسي في العالم والتوجهات التي تأخذ بها حلفاءها، وهو يدل على أن بايدن لا يؤثر في الحلفاء كلهم في الشرق الأوسط مثلما كان يفعل دونالد ترامب".

وواصل: "كانت هناك علاقات جيدة بين السعودية وترامب، ولكن الآن، هناك احتقانات، والعلاقات التي كانت قوية فقدتها أمريكا، أما روسيا، فهي تدخل أفريقيا وتؤثر فيها إلى حد بعيد، ولم تفعل الولايات المتحدة أي شيء".

