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الأربعاء 23 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

أحمد الأحمر رجل مباراة الزمالك والحشد العراقي بالبطولة العربية

أحمد الأحمر نجم كرة
أحمد الأحمر نجم كرة اليد بالزمالك
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حصل أحمد الأحمر نجم الزمالك، على لقب رجل مباراة فريقه أمام الحشد العراقي، مساء اليوم الأربعاء، في البطولة العربية لليد التي تقام بالسعودية . 

تأهل فريق يد الزمالك، إلي نصف نهائي البطولة العربية للأندية وذلك على حساب فريق الحشد العراقي .

حسم فريق الزمالك مباراة ربع النهائي مساء اليوم الأربعاء بنتيجة (36-27)، ليحجز بطاقة التأهل ويواصل الزحف نحو حصد اللقب العربي .

تقدم الزمالك على الحشد العراقي بالشوط الأول بنتيجة 18-13، قبل أن ينهى اللقاء بنتيجة  36-27.

يقود الفريق الأبيض أحمد رمضان مديرا فنيا، وإيهاب محسن مدربا مساعدا، وحمادة عبدالباري مديرا للفريق؛ ومحمد أشرف طبيبا، وأحمد صلاح مدربا للاحمال، وعادل إمام مديرا إداريا، ومحمد سامي إداريا.

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