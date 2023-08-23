طاقم تحكيم مصرى فى افتتاح دورة شمال أفريقيا بالإسكندرية

أعلنت اللجنة المنظمة لدورة شمال إفريقيا لكرة القدم النسائية عن تعيين طاقم تحكيم مصري بقيادة شاهندة المغربي لإدارة مباراة الافتتاح والتي تجمع بين سبورتنج كازابلانكا و آفاق غليزان المقررة غداً في تمام الخامسة مساءً علي ملعب استاد الإسكندرية.

يدير اللقاء المحكمة المصرية شاهنده المغربي ويعاونها يارا عاطف وجمالات شبل واسما تشوشاني من تونس .

كما قررت اللجنة تعيين طاقم تحكيم مغربي لإدارة مباراة وادى دجلة والجامعة النسائية بسوسة والمقرر أقامتها غداً علي ملعب استاد الإسكندرية فى تمام الساعة الثامنة مساءً بقيادة المحكمة ذكية الجيراني ، ويعاونها إحسان النوجيلي ، وكريمة خاضيري ، ولمياء عتمان من الجزائر.