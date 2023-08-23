ads
الأربعاء 23 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

طاقم تحكيم مصرى فى افتتاح دورة شمال أفريقيا بالإسكندرية

شاهنده المغربي
شاهنده المغربي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلنت اللجنة المنظمة لدورة شمال إفريقيا لكرة القدم النسائية عن تعيين طاقم تحكيم مصري بقيادة شاهندة المغربي لإدارة مباراة الافتتاح والتي تجمع بين سبورتنج كازابلانكا و آفاق غليزان المقررة غداً في تمام الخامسة مساءً علي ملعب استاد الإسكندرية.

يدير اللقاء المحكمة المصرية شاهنده المغربي ويعاونها يارا عاطف وجمالات شبل واسما تشوشاني من تونس .

كما قررت اللجنة تعيين طاقم تحكيم مغربي لإدارة مباراة وادى دجلة والجامعة النسائية بسوسة والمقرر أقامتها غداً علي ملعب استاد الإسكندرية فى تمام الساعة الثامنة مساءً  بقيادة المحكمة ذكية الجيراني ، ويعاونها إحسان النوجيلي ، وكريمة خاضيري ، ولمياء عتمان من الجزائر.

طاقم تحكيم مصرى دورة شمال أفريقيا بالإسكندرية مغربي لدجلة والجامعة النسائية دورة شمال إفريقيا لكرة القدم النسائية شاهندة المغربي