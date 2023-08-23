لاعبو الزمالك يحتفلون مع الجماهير بعد التأهل لنصف نهائي البطولة العربية لليد

احتفل لاعبو يد الزمالك، مع جماهير الأبيض عقب نهاية لقاء الحشد العراقي مساء اليوم الأربعاء، وذلك في ربع نهائي البطولة العربية، حيث طالبت الجماهير من اللاعبين بالتتويج باللقب .

وتأهل فريق يد الزمالك، إلي نصف نهائي البطولة العربية للأندية التي تقام حاليا في السعودية، وذلك على حساب فريق الحشد العراقي .

حسم فريق الزمالك مباراة ربع النهائي مساء اليوم الأربعاء بنتيجة (36-27)، ليحجز بطاقة التأهل ويواصل الزحف نحو حصد اللقب العربي .

تقدم الزمالك على الحشد العراقي بالشوط الأول بنتيجة 18-13، قبل أن ينهى اللقاء بنتيجة 36-27.

يقود الفريق الأبيض أحمد رمضان مديرا فنيا، وإيهاب محسن مدربا مساعدا، وحمادة عبدالباري مديرا للفريق؛ ومحمد أشرف طبيبا، وأحمد صلاح مدربا للاحمال، وعادل إمام مديرا إداريا، ومحمد سامي إداريا.