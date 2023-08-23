ads
الأربعاء 23 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

يد الزمالك يهزم الحشد العراقي ويتأهل لنصف نهائي البطولة العربية

يد الزمالك
يد الزمالك
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تأهل فريق يد الزمالك، إلي نصف نهائي البطولة العربية للأندية التي تقام حاليا في السعودية، وذلك على حساب فريق الحشد العراقي .

لقطة من مباراة الزمالك والحشد العراقي

حسم فريق الزمالك مباراة ربع النهائي مساء اليوم الأربعاء بنتيجة (36-27)، ليحجز بطاقة التأهل ويواصل الزحف نحو حصد اللقب العربي .

تقدم الزمالك على الحشد العراقي بالشوط الأول بنتيجة 18-13، قبل أن ينهى اللقاء بنتيجة  36-27.

يقود الفريق الأبيض أحمد رمضان مديرا فنيا، وإيهاب محسن مدربا مساعدا، وحمادة عبدالباري مديرا للفريق؛ ومحمد أشرف طبيبا، وأحمد صلاح مدربا للاحمال، وعادل إمام مديرا إداريا، ومحمد سامي إداريا.

يد الزمالك البطولة العربية للأندية الحشد العراقي أحمد رمضان