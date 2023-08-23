قطاع خدمات النقل يقود تراجعات البورصة خلال جلسة اليوم

سجلت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، تراجعا خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، على رأسها خدمات النقل والشحن بنسبة 2.3%، أعقبه قطاعا مواد البناء، والمنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 1.9%، يليهما قطاع التجارة والموزعون بنسبة 1.7%، وصعد قطاعا الورق ومواد التعبئة والتغليف، والأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 1.7%، 1.5%، على التوالي، وقفز قطاعا الرعاية الصحية والأدوية، والخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.9%.



وزاد قطاعا الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، والمقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 0.7%، وأخيرًا قطاعات الموارد الأساسية، والخدمات التعليمية، والعقارات بنسبة 0.5%، 0.4%، 0.2%، على التوالي، فيما تراجع قطاعا الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات، والبنوك بنسبة 1.1%، 0.2%، على الترتيب، بينما استقر قطاع السياحة والترفيه.



كانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للشراء، وسط تداولات تجاوزت 2.6 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.233 تريليون جنيه.

